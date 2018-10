Was es mit dem Christkind auf sich hat

Der Musiker und Komiker Daniel Kallauch gastiert am 30. November mit seiner Mitmach-Musik-Familienshow „Du lieber Himmel“ in Aichstetten. Beginn der Veranstaltung in der Turn- und Festhalle ist um 17 Uhr, der Kartenvorverkauf läuft.

Jede Menge Spaß und Unterhaltung für Klein und Groß, direkten Bezug zu kindlichen Lebenswelten und aktuelle Rock- und Pop-Musik – das alles erwarte die Besucher beim Auftritt von Daniel Kallauch, heißt es in der Pressemitteilung. Er bringe dabei ganze Familien erst zum Lachen, dann in Bewegung und schließlich zum Nachdenken. Auf unterhaltsame Art und Weise vermittele Kallauch, was es noch gleich mit „dem Christkind" auf sich hat.

Daniel Kallauch wird bei seiner Show nicht nur von seinem Pianisten und Arrangeur Wolfgang Zerbin unterstützt, sondern auch von Spaßvogel Willibald. Die Handpuppe sei nicht auf den Mund gefallen und immer für einen frechen Spruch gut. Der gebürtige Bremer Daniel Kallauch blickt nach eigenen Angaben bereits auf rund 1500 Auftritte auf meist ausverkauften Bühnen zurück. Vielen Zuschauern ist er demnach auch aus SuperRTL, dem Ki.Ka und dem ZDF bekannt.

Kallauch ist Botschafter des Vereins der Christlichen Initiative für Indien (www.cifi.de). Das Hilfswerk vermittelt Patenschaften für indische Säuglinge und Kleinkinder, die sich in Not befinden. In seinen Konzerten stellt Daniel Kallauch diese Initiative vor. Veranstalter der Show sind zwei Aichstettener Familien, unterstützt vom Verein Friedenskirche Memmingen. Der gesamte Erlös wird an die umliegenden Kindergärten und Schulen verteilt.