Rund 5000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf der A 96 in Fahrtrichtung München entstanden. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 45-Jähriger eigenen Angaben zufolge aufgrund starken Regens nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Anschließend fertigte er von der Unfallstelle sowie dem beschädigten VW Fotos und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Polizeibeamte der Verkehrspolizei kontrollierten den 45-Jährigen dann aufgrund seines stark unfallbeschädigten Autos gegen 23.45 Uhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Er muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten.