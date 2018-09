Von einem 1000 kg schweren Bullen attackiert

Eine 16-jährige Praktikantin hat sich am Dienstag auf einem Bauernhof schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, haben vier Personen die Klauen der Rinder geschnitten. Als die Jugendliche in eine offene Box eines Bullen ging, wurde sie von dem rund 1000 kg schweren Tier in eine Ecke getrieben und mehrmals mit seinem Kopf in den Unterleib gestoßen. Rettungskräfte versorgten die Jugendliche und mit einem Rettungshubschrauber wurde sie ins Krankenhaus geflogen.