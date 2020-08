Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 260 sind am Montag in Höhe des Autohofs alle Insassen der beiden beteiligten Fahrzeuge verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 10.10 Uhr. Ein Mercedes fuhr in einer Kolonne hinter einem Traktor, als es plötzlich von hinten krachte. Grund war ein aufgefahrener Opel, dessen 87-jähriger Fahrer aus bisher nicht bekanntem Grund zu spät oder gar nicht gebremst hatte. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Alle Fahrer und Mitfahrer verletzten sich bei der Kollision zum Glück nicht schwerer, wurden notärztlich betreut und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Die Bergung der beiden demolierten Autos besorgte ein Abschleppdienst.