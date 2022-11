Vielfältiges Programm der Musikkapelle Aichstetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im ersten Teil spielte das gesamte Blasorchester am 5. November ein facettenreiches konzertantes Programm. Nach der Eröffnung mit „Des Großen Kurfürsten Reitermarsch“ folgte das Werk „Sedona“ von Steven Reineke, bei dem man in die Berg- und Naturwelt der Stadt mitgenommen wurde. Das Solo die „Spatzen-Polka“ von Alexander Pfluger wurde mit Bravour von Markus Kuhlmann und Corinna Zeh auf der Klarinette gespielt. Der Pasodoble „Los Barbas“ von Ferrer Ferran brachte spanisches Temperament in den Konzertsaal. Im Gegensatz dazu erklang als Ruhepol „Is schon still uman See“ von Günther Mittergradnegger. Passend zur Stimmung wurde die Halle verdunkelt und im Kerzenschein gespielt. Mit Gummistiefel und Farmers Outfit betrat der Solist Michael Langegger die Bühne. Bei „Farmer´s Tuba“, einem treibenden Stück im Funk-Stil, wurde ihm rhythmisch als auch technisch einiges abverlangt. Weiter ging es mit einem Filmmusik-Medley aus dem Klassiker „Der Zauberer von Oz“, bevor mit dem Marsch „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ der erste Teil sich dem Ende neigte. Nach starkem Applaus wurde der Konzertteil mit zwei Zugaben abgeschlossen.

Nach einer kurzen Pause begann der zweite Teil des Konzerts. Dieser wurde nach einem neuen Konzept gestaltet. Aus den Reihen der Musikkapelle haben sich verschiedene Ensembles gebildet, die in unterschiedlichen Besetzungen unterwegs waren. Nach dem konzertanten Charakter des ersten Teils stand im zweiten Teil der Unterhaltungswert im Vordergrund. Dieser Teil startete mit einer Original Oberkrainer-Besetzung. Darauf folgte ein modernes und traditionelles Blech-Quintett und „The Wellerman Comes“, einem traditionellen Shanty aus Neuseeland. Neun fesche Damen der Musikkapelle platzierten sich in der Halle zu einem Damen-Gstanzl. Begleitet auf dem Akkordeon von Josef Möslang beendeten sie ihren Auftritt mit einem Jodler. Vier junge Herren zeigten ihr rhythmisches Können mit Basketbällen. Anschließend folgte ein Trio Spezial. Robert Widler, begleitet von Gitarre und Tuba, riss das gesamte Publikum mit seiner Stimme, Gestik und Mimik mit. Es folgte ein Rhythmus nach Art der Cubaboarischen, namens Rehragout. Der Abschluss des Abends gestaltete das Duo Wahnsinn im bunten Smoking.

Es neigte sich ein sehr gelungener und unterhaltsamer Konzertabend dem Ende zu und die Musikkapelle Aichstetten bedankt sich bei den Besuchern und ihrem Applaus.