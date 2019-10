Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Der 28-jährige Fahrer eines Opel Corsa befuhr am vergangenen Freitag gegen 11.45 Uhr die Kreisstraße 7923 aus Richtung Aichstetten-Rieden in Richtung Aitrach-Treherz. In einer langgezogenen Rechtskurve, im Bereich der über die Autobahn A 96 führenden Brücke, geriet er laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wodurch es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel Corsa einer 19-Jährigen kam. Die beiden Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 11 000 Euro.

