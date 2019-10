Verkehrsunfall in Aichstetten: Fahrradfahrer verletzt sich

Leichte Verletzungen hat ein 21-jähriger Fahrradfahrer erlitten, der am Montag gegen 6.45 Uhr die Aichstettener Hauptstraße in Richtung Schulstraße befuhr und an der Kreuzung Haupt-/Schul-/Wagnerstraße die Vorfahrt des 33-jährigen Fahrers eines Mercedes-Benz missachtete. Laut Polizei fuhr dieser von rechts aus der Wagnerstraße in den Kreuzungsbereich ein. Am Mercedes-Benz entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der verletzte Fahrradfahrer wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.