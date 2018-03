Vereinsraum für Fußballer rückt in weite Ferne

Mit dem Anbau eines Vereinsraums an die bestehende Fußballerhütte am Sportplatz in Aichstetten wird es so schnell nichts werden. Die Baurechtsbehörde lehnt die Genehmigung ab. Das gab Bürgermeister Dietmar Lohmiller (CDU) auf der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt.

Die Fußballer des SV Aichstetten wollten noch in diesem Jahr einen Raum anbauen. Der Gemeinderat hatte dazu im Februar sein grundsätzliches Einverständnis erteilt – unter der Maßgabe, dass das Bauvorhaben bauplanungs- und bauordnungsrechtlich zulässig ist. Daraufhin hatte der SVA Anfang März ein Baugesuch eingereicht.

Baurechtsbehörde der Gemeinde ist innerhalb der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit Aitrach und Leutkirch die Große Kreisstadt. Sie kam nach Prüfung des Baugesuchs zu dem Ergebnis, dass das Bauvorhaben der Fußballer durch den bestehenden Bebauungsplan nicht abgedeckt ist. Vor allem seien durch den zu erwartenden Lärm nachbarschützende Rechte berührt.

Genehmigungsvoraussetzung sei daher eine Änderung des Bebauungsplanes. Lohmiller schlug nun vor, den bestehenden Bebauungsplan daraufhin abzuklopfen, welche Änderungen erforderlich wären, um eine Baugenehmigung für den Anbau Vereinsraum zu ermöglichen. „Hauptthema ist dabei sicherlich der Lärm“, so der Bürgermeister.

Daher müsse die bereits im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes erstellte schalltechnische Untersuchung überarbeitet werden. In die Untersuchung einfließen sollen die bereits bestehenden und geplanten Veranstaltungsorte Turn- und Festhalle, Sport- und Tennisheim, geplanter Vereinsraum „Fußball“ und Jugendraum. Ziel müsse es sein, „dass jeder bestmöglich zu seinem Recht kommt“.

Bei einem möglichen Bebauungsplanverfahren handelt es sich um ein öffentliches Verfahren, in dem sich zu gegebener Zeit alle möglicherweise Betroffenen äußern können.

Bürgermeister Lohmiller empfiehlt den Verantwortlichen des Sportvereins Aichstetten, das Verfahren so lange ruhen zu lassen. Zudem regte er an, dass die Fußballer auf die Anwohner zugehen und diesen das Bauvorhaben und die geplanten künftigen Nutzungen detailliert erläutern.

In der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat Arbeiten zur Erweiterung und Tieferlegung der Drainage im Bereich der Quellfassung Gotteswald vergeben. Den Zuschlag erhielt die Lindenberger Firma Dobler, die auch das einzige Angebot (in Höhe von rund 86 000 Euro) abgegeben hatte. Die Arbeiten werden voraussichtlich von Mai bis Juli 2018 erledigt.