Unfall beim Überholen auf der A 96.

Bei einem missglückten Überholmanöver auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-West und Aichstetten ist am Dienstag gegen 16.15 Uhr ein Sachschaden von rund 10 000 Euro entstanden. Ein Lkw-Fahrer aus Österreich wollte nach Angaben der Polizei in Richtung München zum Überholen eines vorausfahrenden Sattelzuges ansetzen und übersah beim Ausscheren nach links einen von hinten kommenden Mercedes. Trotz einer Vollbremsung prallte der Mercedes-Fahrer mit dem rechten vorderen Fahrzeugeck gegen das hintere linke Fahrzeugeck des Lkw. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro, am Lkw beträgt der Schaden etwa 1000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.