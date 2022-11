Unfall auf Autobahn

Mit der Mittelleitplanke sind ein Auto- und ein Wohnmobilfahrer am Sonntagmorgen auf der A96 zusammengeprallt. Das teilt die Polizei mit. Kurz nach 11 Uhr wollte der Wohnmobilfahrer auf seiner Fahrt in Richtung München von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei übersah er das Auto eines 25-Jährigen, der im Begriff war, das Wohnmobil mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur zu überholen. Der 25-Jährige bremste zwar noch stark ab, konnte eine Kollision mit dem Wohnmobil aber nicht mehr verhindern. Während das Fahrzeug des 62 Jahre alten Unfallverursachers durch die Kollision die Leitplanke nur leicht streifte, prallte das Auto des 25-Jährigen wuchtig gegen die Abtrennung. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Schaden, der bei dem Zusammenstoß entstand, dürfte sich am Auto auf rund 10000 Euro, am Wohnmobil auf mindestens 7500 Euro und an der Mittelleitplanke auf etwa 3000 Euro belaufen. Beide Unfallfahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.