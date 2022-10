Unbeleuchteter Lkw-Container sorgt für Behinderung

Gänzlich unbeleuchtet hat ein Lastwagenfahrer in der Allgäustraße einen Container und einen Lkw-Anhänger abgestellt und damit für eine Behinderung der Straße gesorgt. Das teilt die Polizei mit. Da dadurch nicht nur die Fahrbahn stark verengt wurde, sondern wegen der fehlenden Absicherung und Beleuchtung auch von einer Gefahr für den Verkehr auszugehen war, meldeten Anrufer die Situation am Montagmorgen der Polizei. Diese sicherte die Stelle ab und wies den Lastwagenfahrer an, Container und Hänger zu beseitigen. Die Beamten bitten Autofahrer, für die die Engstelle zu einer Gefahrensituation geführt hat, sich unter der Telefonnummer 07561 / 848 80 zu melden.