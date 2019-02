Unbekannte klauen Bargeld aus Wohnhaus

Unbekannte sind am vergangenen Donnerstag in der Zeit von 7.45 Uhr bis 11 Uhr in ein Wohnhaus in der Schwalbenstraße eingedrungen. Laut Polizei durchsuchten sie sämtliche Räume und klauten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Über die Hauteingangstüre verließen die Täter vermutlich das Gebäude. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Leutkirch, Tel.07561 / 8488-0, zu informieren.