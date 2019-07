Unbekannte haben im Zeitraum von Montag bis Donnerstag an einem Wohngebäude im Weiler Stockbauren ein Fenster aufgehebelt und drangen in das Gebäude ein. Im Inneren wurden laut Polizei alle Räume durchsucht. Die Täter warfen hierbei achtlos den Inhalt von Schränken und Regalen auf den Fußboden. An einem Nebengebäude hebelten sie zusätzlich ein Vorhängeschloss auf. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880.