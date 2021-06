In der Zeit von Mittwochabend bis Samstagmorgen sind Unbekannte in die Schule in der Hardtsteiger Straße in Aichstetten eingebrochen. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangten die Täter demnach in die Schule und durchsuchten mehrere Behältnisse, entwenden aber nichts. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.