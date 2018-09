U50-Chor Altusried gastiert im Oktober in Aichstetten

Der Kleinkunstverein Aichstetten freut sich nach eigenen Angaben im Herbst auf den U50-Chor aus Altusried mit dem erfolgreichen Singspiel „Die Drei von der Tankstelle“, basierend auf dem gleichnamigen UFA-Film. Die Zuschauer können sich schon heute auf Klassiker wie „Ein Freund, ein guter Freund“ freuen, die vom Ensemble des U50-Chors samt Begleitmusikern vorgetragen werden. Die Aufführung findet am Samstag, 13. Oktober, im Pfarrstadel in Aichstetten statt. Tickets zum Preis von 16 Euro gibt es im Allgäu-Laden „blaues gelb“ in Legau, in der Stadtbuchhandlung Leutkirch und in der Volksbank Allgäu-Oberschwaben in Aichstetten. Ebenso können Karten auch unter www.kleinkunst-aichstetten.de bestellt werden. Foto: Kleinkunstverein