U19-Bundesligisten spielen in Aichstetten – Auch Gesichter aus der Region sind dabei

Die Bundesliga hat zwar wegen der Länderspiele an diesem Wochenende Pause, dennoch ruhen sich die Mannschaften nicht aus. Für ein Freundschaftsspiel schauen am Samstag um 14 Uhr die beiden A-Junioren-Bundesligisten des SSV Ulm 1846 und der Spielvereinigung Unterhaching vorbei. Der Eintritt ist frei.

Hierbei werden sich auch Gesichter aus der Region auf den Weg nach Aichstetten machen. Bei den Ulmern ist der aus Unterzeil stammende Ex-Profi Christian Gmünder für die Leitung des Teams verantwortlich. Und in den Reihen der Spielvereinigung Unterhaching befindet sich mit Daniel Hausmann ein Spieler aus Leutkirch. Der 18-Jährige wechselte vom FC Leutkirch zum FC Memmingen und wechselte dann im Jahr 2018 zum Club aus dem Münchner Vorort. Bei der Spielvereinigung kommt der offensive Mittelfeldspieler auch auf seine Einsatzzeiten: Hausmann lief 32-mal für die Hachinger U17 auf und glänzte dabei mit zehn Toren. Außerdem kam er im Dress der Spielvereinigung auch schon zu einem Zwei-Minuten-Einsatz in der 3. Liga, nach dem Abstieg setzte ihn Neutrainer und Ex-Profi Sandro Wagner auch schon in zwei Begegnungen in der Regionalliga Bayern ein.

Vorfreude beim SV Aichstetten

In der laufenden Bundesligasaison der A-Junioren mischte Hausmann auch in beiden Spielen mit. Die Resultate waren verschieden: Beim KSV Hessen Kassel gab es einen 2:0-Erfolg, im Heimspiel gegen den 1.FC Nürnberg eine 1:2-Pleite. Die Ulmer A-Junioren bestritten erst ein Spiel: Gegen den FC Bayern München siegte das Gmünder-Team durch ein frühes Tor von Lukas Sonnenwald mit 1:0. Sowohl für Haching als auch für Ulm geht es in der nächsten Woche mit einer Auswärtsaufgabe weiter. Gastgeber SV Aichstetten freut sich, dass die beiden Mannschaften am Samstag auf ihrer Anlage testen und hofft auf einige Zuschauer.