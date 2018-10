Theatergruppe Aichstetten spielt im Pfarrstadel

Die Theatergruppe Aichstetten bringt in diesem Jahr den Schwank „Endlich fort aus dem Alltagstrott“ von Beate Irmisch auf die Bühne. Alle Vorstellungen finden laut Ankündigung im Pfarrstadel in Aichstetten statt.

Im Stück geht es um Heinz und Margot Bögel. Die beiden wollen endlich ihren Bauernhof aufgeben und verkaufen, da nun auch das letzte ihrer Kinder das elterliche Nest verlassen will. Der Traum von einer Weltreise mit dem Wohnmobil ist in greifbarer Nähe, ein Käufer für den Hof ist auch in Sicht. An Margots 60. Geburtstag wollen die beiden der gesamten Familie diese Entscheidung mitteilen. Doch die Ereignisse überschlagen sich und der Traum vom Aussteigerleben rückt in weite Ferne.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 5. November montags bis samstags (samstags nur telefonisch unter 07565 / 5054056) von 17 bis 19 Uhr im Haus der Vereine in Aichstetten. Spieltermine sind am Samstag, 17. November, Samstag, 24. November, Freitag, 30. November, Samstag, 1. Dezember jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 18. November, und Sonntag, 25. November jeweils um 14 Uhr.