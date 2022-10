Theater in Aichstetten startet wieder

Nach zwei Jahren Coronapause geht es in Aichstetten endlich wieder mit dem Theater los. Das Team um Spielleiter Wolfgang Müller präsentiert dieses Jahr einen Drei-Akter von Beate Irmisch, wie die Theatergruppe mitteilt.

Ab dem 12. November geht es wild zu im Pfarrstadel in Aichstetten, in der Schulstraße 2. Ehepaar Detlef und Erika Brösel leben seit 25 Jahren in einer klar geregelten Partnerschaft, so die Programmbeschreibung des Stücks. Sie ist der Chef, er der Pantoffelheld. Erika muss nach einer Hüftoperation in eine Kur. Endlich! Detlef erkennt die Gunst der Stunde. Er möchte mit seinem Kumpel Eberhard ein Stück Freiheit genießen, wie in alten Zeiten. Um die Kontrolle auch während der Kur über Detlef zu behalten, engagiert Erika ihre Nachbarin und beste Freundin Klothilde Scharf. Sie ist als eiserne Jungfrau des Dorfes bekannt.

Was Erika aber nicht weiß: Diese Jungfrau ist in Detlef verliebt. Doch es kommt natürlich alles anders als Detlef und Eberhard sich das vorgestellt haben. Denn urplötzlich stehen nun auch Detlefs Sohn Hannes und Opa Kurt auf der Matte. Nun sollte einem grandiosen Männerabend nichts mehr im Wege stehen… wären da nicht noch ein paar Frauen mehr im Spiel.