Technischer Defekt führt zu Brand an Tankstelle

Zu einer Verpuffung ist es am Samstagvormittag gegen 10.45 Uhr am Autohof Aichstetten während der Betankung eines Autos gekommen. Grund war laut Polizei ein technischer Defekt in der benutzten Zapfsäule. Die Ausbreitung eines Brandes wurde durch den schnellen Einsatz eines Mitarbeiters mit Feuerlöscher unterbunden. Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Aichstetten beschränkte sich auf die Überprüfung der Zapfsäule auf Wärmewerte. Die Zapfsäule wurde aus dem Betrieb genommen. Am Auto entstand kein Schaden, verletzt wurde niemand.