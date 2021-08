Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

/ AITRACH – Was ein einfaches Lesezeichen alles bewirken kann, hat eine Aktion anlässlich des Tags der Freundschaft jetzt in Aitrach und Aichstetten gezeigt. Auf dem Wochenmarkt, in den Schulen und bei einem Bücherflohmarkt sind in der vergangenen Woche in beiden Orten Lesezeichen verschenkt worden.

„Corona ist ein Stresstest für viele Freundschaften. Deshalb wollten wir jetzt zeigen, wie wichtig Freundschaft und Begegnungen für uns alle sind“, sagt Maria Hönig von der Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach. Gemeinsam mit den Kinder- und Jugendbüros Aitrach und Aichstetten sowie den Seniorenbeauftragten Aichstetten hat sie die Aktion organisiert.

Mehr als 20 Besucher hatte etwa der Stand von „Demokratie leben!“ auf dem Aitracher Wochenmarkt, gerade Kinder seien mit Begeisterung dabei gewesen, berichtet Hönig. Neben Diskussionen über Corona und den Wert von Freundschaften ging es bei den Gesprächen etwa auch um das Thema Gerechtigkeit. Unter dem Motto „Bücher und Begegnungen“ stand die Aktion zum Tag der Freundschaft wiederum in Aichstetten. Rund 70 Besucher stöberten am Donnerstag auf dem dortigen Bücherflohmarkt an der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Michael. „Menschen aller Generationen haben sich hier mit Lesestoff für den Sommer eingedeckt – und sind dabei noch anderen netten Menschen begegnet“, beschreibt die Aichstettener Seniorenbeauftragte Hannah Keil. Auch die Schüler und Lehrer beider Orte zeigten sich laut Organisatoren begeistert von den schönen Lesezeichen. „Die Lesezeichen, die jetzt noch übrig sind, werden in den örtlichen Büchereien verteilt“, sagt Maria Hönig von „Demokratie leben!“.