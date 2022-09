SV Aichstetten lädt zum Leichtathletik-Sportfest

Die Leichtathletikabteilung des SV Aichstetten lädt für Samstag, 24. September, zum Sportfest auf das Sportplatzgelände ein. Es wird auch einen Leichtathletik-Dreikampf von den Bambinis bis zu den Senioren geben, teilen die Verantwortlichen in einer Ankündigung mit.

Teilnehmen kann jeder der Ballwurf (Erwachsene Kugelstoß), Weitsprung und einen 50-Meter-Sprint beherrscht, oder es mal ausprobieren möchte. In diversen Altersklassen geht es in einer Punkteaddition der einzelnen Disziplinen dann um die Plätze. Gestartet werden kann beliebig zwischen 12 und 13 Uhr. Die Siegerehrung ist gegen 16 Uhr geplant. Alle Teilnehmer erhalten einen Pokal und kleinen Sachpreis sowie eine Urkunde.

Im Anschluss an den Dreikampf besteht die Teilnahmemöglichkeit an 800-Meter Läufen. Das Startgeld beträgt einmalig fünf Euro und kann vor Ort entrichtet werden. Anmeldungen nimmt Markus Bühler, unter Email mb.buehler@web.de entgegen. Auskunft und nähere Informationen auch auf der Homepage unter www.svaichstetten.de in der Rubrik Leichtathletik. Bei Regen entfällt die Veranstaltung. Anmeldschluss ist am Mittwoch, 21. September, um 21 Uhr. Nachmeldungen am Wettkampftag sind gegen eine zusätzliche Gebühr von zwei Euro von 11 bis 11.30 Uhr möglich.