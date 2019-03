SV Aichstetten hat nun drei Vorsitzende

Der Sportverein Aichstetten hat eine neue Führungsstruktur. Statt eines Vorsitzenden mit zwei Stellvertretern gibt es nun ein dreiköpfiges Team aus gleichberechtigten Vorsitzenden.

Bei der Hauptversammlung des Vereins am Freitagabend in der Turn- und Festhalle wurde die entsprechende Satzungsänderung ebenso einstimmig angenommen wie später die Neuwahlen verliefen. Das dreiköpfige Vorstandsteam besteht aus dem bisherigen Vorsitzenden Peter Seitz und seinen beiden bisherigen Stellvertretern Erwin Tschugg und Christoph Ruider.

In den Ämtern bestätigt

Bei den weiteren Ämtern bleibt personell alles beim Alten: Schatzmeister ist Hardy Salzgeber, Beitragskassier Petra Zimmermann, Schriftführerin Brigitte Baumgärtner, Kassenprüfer sind weiterhin Karl Vollmer und Jürgen Frener. Beisitzer sind Josef Hau (wie bisher) und Lisa Ruider (neu).

Als Abteilungsleiter bestätigte die Versammlung die zuvor in den Abteilungen Gewählten: Christina Eser (Turnen), Gerold Heiss (Radverein Concordia), Markus Bühler (Leichtathletik), Andrea Joos (Ski), Stefan Schneider (Tennis), Walter Rölle (Fußball). Wieder belebt wurde die Jugendabteilung mit Abteilungsleiterin Petra Kramer und den Jugendsprechern Carina Eser und Sebastian Zeh.

Zwei hohe Auszeichnungen

In seinem Bericht hob Seitz die neue Homepage des Vereins hervor. Er gab zudem einen Einblick in die schwierige und zeitraubende Umsetzung der neuen Daten- und Jugendschutzgesetze. Vor allem Brigitte Baumgärtner und Petra Zimmermann hätten sich dabei große Verdienste erworben. Mit Freude erinnerte Setz an die Verleihung des Bundesverdienstordens für Josef Müller und des Vereins-Ehrenamtspreises des WFV an die Fußballer. Da der SVA in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert, blickte Seitz auch kurz in die Historie des heute 985 Mitglieder zählenden Vereins.

Hardy Salzgeber gab den Kassenbericht ab. Sowohl für 2017 als auch für 2018 konnte er ein positives Gesamtergebnis bekannt geben. Der Verein habe umfangreiche, nicht zweckgebundene Rücklagen gebildet, berichtete er weiter. Zu viel Geld dürfe er freilich nicht ansammeln, mahnte Salzgeber. „Wir haben die Gemeinnützigkeit, das heißt, wir müssen unsere Einnahmen auch für unsere Vereinszwecke wieder ausgeben.“

135 Ehrenamtliche

Nachdem die Kassenprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Kasse bescheinigt hatten, wurde auf Antrag des Ehrenvorsitzenden Josef Müller der Vorstand einstimmig entlastet. „Der SV Aichstetten darf sich glücklich schätzen, einen Steuerberater als Schatzmeister zu haben“, sagte Müller, der auch Vorstand und Abteilungsleitern dankte. Mit annähernd 1000 Mitgliedern ist der SVA der größte der 30 Aichstettener Vereine. „Alleine 135 Personen sind ehrenamtlich in ihm tätig. Meine Hochachtung für dieses Engagement“, so der Ehrenvorsitzende weiter. Müller leitete auch die Vorstandswahlen.

Aus den Abteilungen, Turnen

Petra Kramer und Christina Eser berichteten aus der mit 500 Mitgliedern größten Abteilung Turnen. Sechs Gruppen gibt es für Kinder und Jugendliche, dazu „Tanzen ab 16“ sowie zehn Gruppen im Erwachsenenbereich. Step Aerobic, Freizeit-Volleyball sowie die Freizeitgruppen Wandern und Radeln runden das Angebot ab.

Rad

In der Abteilung Rad sind mehr als 80 Mitglieder aktiv, berichtete Markus Schmid. Er hat die Abteilungsleiter kürzlich an Gerold Heiss abgegeben. 25 Jahre war Schmid damit Chef der Concordia, wofür er von Erwin Tschugg mit einem Präsent geehrt wurde. „Wir kommen im ganzen Gäu rum“, umriss Schmid die Ausfahrten der Radler, die sie bis ans Stilfserjoch führten. Am 30. März lädt die Abteilung zum Radbasar in die Turnhalle ein.

Leichtathletik

Mehr als 80 Mitglieder hat mittlerweile auch die jüngste SVA-Abteilung Leichtathletik.Um die 35 Kinder sind dort im regelmäßigen Training. Das eigene Sportfest mit rund 150 Teilnehmern war der Jahreshöhepunkt. 2017 kaufte die Abteilung auch mit Spendengeldern eine Hochsprunganlage.

Ski

Die Abteilung Ski unterteilt sich in die drei Gruppen Skigymnastik, Fitness und Volleyball. Längst nicht mehr nur im Winter sind die etwa 80 Skifahrer aktiv, berichtete Andrea Joos. Auch im Sommer unternimmt man einiges gemeinsam.

Tennis

Auf Wachstumskurs ist die Abteilung Tennis. 130 Mitglieder, darunter 90 Aktive, kann sie vorweisen, berichtete Stefan Schneider stolz. Das ist ein Plus von 18 Prozent innerhalb der vergangenen fünf Jahre. Neun Teams und elf Trainer sind das Sahnehäubchen dieser Statistik. Dafür tut die Abteilung aber auch viel, vom Ausrichten eines Leistungsklassen-Turniers über Onlineaktivitäten bis hin zum Kauf einer Ballmaschine. 2015 und 2017 wurden die SVA-Tennisspieler für ihre gute Jugendarbeit vom Landesverband ausgezeichnet. 2019 wird die Abteilung 40 Jahre alt, gefeiert wird am 25. und 26. Mai.

Fußball

Die Fußballer werden Ende Juni ihr 70-Jähriges feiern, verriet Walter Rölle, ohne Einzelheiten schon nennen zu wollen. Bis dahin ist der neue Vereinsraum längst fertig, am 13. April soll das Einweihungsfest steigen. 1000 in vier Monaten ehrenamtlich geleistete Stunden werden dann darin stecken. Auf ihre vorbildhaft gelebte Integration ist die Abteilung ebenso stolz wie auf ihre 17 Schiedsrichter. Auch die Jugendarbeit kann sich sehen lassen, alle Altersklassen sind, zum Teil mit Spielgemeinschaften, besetzt. Die Abteilung Fußball ist mit 300 Mitgliedern die zweitgrößte.