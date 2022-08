SV Aichstetten hat den Ex-Tennisprofi Nicolas Kiefer zu Gast

Prominenter Besuch bei der Tennisabteilung des SV Aichstetten: Am Freitagnachmittag ist Nicolas Kiefer zu Gast auf der Anlage des SVA. Eigentlich wollte der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2004 schon im vergangenen Jahr im Allgäu vorbeischauen. Der Termin musste allerdings coronabedingt verschoben werden. Nun freuen sich die Aichstettener auf Kiefer.

Rund drei Stunden soll der frühere Weltklassespieler bei der Tennisabteilung des SVA im Fokus stehen. Laut Ankündigung steht von 16 Uhr bis etwa 16.30 Uhr eine lockere Vorstellung an, das sogenannte Meet and Greet. Ab 16.30 Uhr schlägt Kiefer etwa zwei Stunden lang Bälle mit Vereinsmitglieder. „Es werden von unserer Herrenmannschaft, von den Herren 40 und 50 sowie von den Damen und aus der Jugend Spielerinnen und Spieler dabei sein“, sagt Robert Bettrich, Schriftführer des SVA. Möglichst viele sollen die Möglichkeit bekommen, mal mit Nicolas Kiefer ein paar Ballwechsel zu spielen. Von etwa 18.30 Uhr bis 19 Uhr steht der inzwischen 45 Jahre alte Kiefer für Autogramme und Fotos zur Verfügung.

Nicolas Kiefer gewann in seiner erfolgreichen Karriere sechs Turniere auf der ATP World Tour – sein wohl größter Erfolg war der Gewinn der Silbermedaille im Doppel mit Rainer Schüttler bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen. Am 10. Januar 2000 stand Kiefer auf Platz vier der Weltrangliste, bei den Australian Open 2006 kam er bis ins Halbfinale. Verletzungen warfen den Tennisprofi aber immer wieder zurück.

Inzwischen ist Kiefer immer wieder bei kleinen Vereinen zu Gast, um Werbung für das Tennis zu machen, so zuletzt etwa beim TC Wolfegg. „Wir wollen auf unseren Verein aufmerksam machen und eventuell neue Mitglieder dazugewinnen“, sagt Aichstettens Bettrich. Bei freiem Eintritt ist am Freitag „jeder auf unserer Anlage willkommen“.