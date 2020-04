Streit unter Alkoholeinfluss

2,38 Promille ergab laut Polizei der Alkoholtest eines 43jährigen gambischen Asylbewerbers, der am Freitag gegen 19 Uhr in der Asylbewerberunterkunft "Am Tennisplatz" in Aichstetten randalierte. Er kam mit anderen Asylbewerbern in Streit und fuchtelte vor diesen mit einem Messer herum, berichtet die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten vom Polizeirevier Leutkirch hatte sich der Mann schon in seine Räumlichkeiten zurückgezogen. Hier wurde festgestellt, dass er zwischenzeitlich einen Teil, der ihm nicht gehörenden Einrichtung beschädigt hatte. Außerdem wurden geringe Betäubungsmittel aufgefunden. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.