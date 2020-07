Streit: Blutige Nase nach Schlägerei in Aichstetten

Bei einer Schlägerei, die sich am späten Mittwochnachmittag in der Aichstetter Ortsmitte zutrug, hat sich einer der beiden Beteiligten eine blutige Nase geholt. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer in Streit und wurden handgreiflich. Angeblich schlugen beide Kontrahenten aufeinander ein. Allerdings waren nur bei dem jüngeren der Beiden Verletzungen im Gesicht sichtbar. Wie die Auseinandersetzung genau ablief, versucht die Polizei nun zu klären. Sie leitete außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.