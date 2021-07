Spende für Ferienprogramme

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das jährliche Golfturnier der Aichstettener Firma Gisoton Wandsysteme auf dem Golfplatz Memmingen hat bereits Tradition. Das Besondere daran: Die Startgebühren werden gespendet. In diesem Jahr kommt die Unterstützung den Ferienprogrammen der Stiftung Liebenau zugute.Eine stolze Summe von 1.000 Euro kam aus den Startgebühren und einigen Einzelspenden der „15. Gisoton Open“ zusammen. „Das letzte Jahr hat uns auch sehr von Corona geprägt. So freuen wir uns umso mehr, in diesem Jahr wieder mit einem Scheck die Angebote der Stiftung Liebenau zu unterstützen“, sagte Geschäftsführer Roland Teufel bei der Scheckübergabe an Romina Schöniger von Helfen und Spenden.

Die Ferienfreizeiten und Märchenerlebnistage bieten für Kinder mit und ohne Behinderungen ein buntes Programm: gemeinsam spielen, lachen, Spaß haben, sich verkleiden und Abenteuer erleben – das macht den Kindern Spaß und bietet Abwechslung. Gleichzeitig werden die Eltern entlastet und bekommen eine Atempause geschenkt. Das Programm kann jedoch nur durch Spenden angeboten werden.