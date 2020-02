Schwerer Verkehrsunfall auf der A 96

Auf der A 96 zwischen Leutkirch West und Aichstetten hat sich am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr in nördlicher Fahrtrichtung etwa auf Höhe Auenhofen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge kam eine 44-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug aus bislang nicht geklärter Ursache ins Schleudern und quer zur eigentlichen Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender Sattelzug erkannte in der Dunkelheit das Fahrzeug zu spät und prallte mit großer Wucht in die Fahrerseite des Opel. Durch die Kollision wurde die 44-Jährige im Wagen eingeklemmt, sie musste von der Feuerwehr mit technischem Gerät aus dem Wrack befreit werden. Ein Schweizer Rettungshubschrauber, der neben dem bodengebundenen Rettungsdienst mit an die Unfallstelle alarmiert worden war, brachte nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der 53-jährige Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der Pkw war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme war die A96 in nördlicher Fahrtrichtung bis etwa 9 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.