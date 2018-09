Schulumzug: „Es spricht vieles dafür“

Aller Voraussicht nach wird die Grundschule des Ortes in das in drei Jahren frei werdende Gebäude der Werkrealschule Eichenwaldschule Aichstetten einziehen. „Es spricht vieles dafür“, sagte Bürgermeister Dietmar Lohmiller (CDU) am Mittwoch im Gemeinderat.

Es sei „klar, dass die Werkrealschule ausläuft, wenn die jetzige 7. Klasse ihren Abschluss gemacht hat“, so Lohmiller weiter. Bekanntlich hat die Schule zweimal in Folge keine fünfte Klasse bilden können, weil zu wenig Jugendliche angemeldet wurden. Das Gebäude, in das bereits in den vergangenen Jahren viel Geld investiert wurde, wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach von der Grundschule bezogen, die dann mit dem benachbarten Kindergarten eng zusammenarbeiten soll.

„So ist auch die Sanierung ausgelegt, die wir jetzt planen“, sagte der Bürgermeister. Das Schulgebäude an der Turnhalle soll unter anderem neue Fenster erhalten. Im Vorfeld wird dafür nun ein Lüftungskonzept erstellt werden. Den Auftrag im Wert von etwa 7600 Euro brutto erteilte der Gemeinderat nun ebenso wie den zur Erstellung eines Gebäudeenergieausweises (4200 Euro brutto). Beide geschah unter dem Vorbehalt, dass keine hiesige Firma gefunden werden kann, die die Qualifikation dafür besitzt.

Die Sanierung solle zeitnah beginnen, so Lohmiller, macht sich aber angesichts voller Auftragsbücher der Bauwirtschaft wenig Hoffnung, dass das frühestens „deutlich im Jahr 2019“ sein wird.