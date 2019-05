Schulprojekt „Prüfen-Rufen-Drücken“ erhält Auszeichnung

Die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) hat gemeinsam mit dem Kultus- und Innenministerium Baden-Württemberg den „Tag der Schülersicherheit“ ausgerufen. Unter den eingereichten Beiträgen hat die UKBW gemeinsam mit Vertretern der Ministerien elf Gewinnerschulen ausgewählt. Auch die Aichstettener Eichenwaldschule hat mit ihrem Projekt „Prüfen-Rufen-Drücken“ eine Auszeichnung erhalten.

Im Beisein vieler Schüler, Lehrkräfte und Projektverantwortlicher wurden die Preisträger beim Festakt in Hechingen mit je 2000 Euro für ihre engagierten Projekte ausgezeichnet. Die Themen reichen von Notfall und Erste Hilfe über den sicheren Schulweg bis hin zur Suchtprävention. Die Auszeichnung wurde von Siegfried Tretter, Geschäftsführer der UKBW, und dem CDU-Landtagsabgeordneten Volker Schebesta, Staatssekretär im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, verliehen.

Mut und Übung für den Ernstfall: „Die Eichwaldschule bereitet ihre Schüler mit ,Löwen retten Leben’ und der praktischen Übung der Herzdruckmassage auf den Erste-Hilfe-Fall vor und hat das Ziel, unsere Schülerinnen und Schülern darin bestärken, im Notfall richtig zu handeln“, sagte Projektleiter Jörn Sandrock.

Mit dem „Tag der Schülersicherheit“ werden jedes Jahr Vorbild-Projekte an Schulen in Baden-Württemberg von der Unfallkasse Baden-Württemberg ausgezeichnet. Der Preis geht an Schulen, die sich mit eigenen Projekten gemeinsam mit ihren Schülern für mehr Sicherheit und Gesundheit in der Schule und auf dem Schulweg einsetzen. Kreativität, Ideenreichtum und das Engagement der Schüler stehen dabei im Mittelpunkt. Diese Projekte sollen auch andere Schulen zum Nachahmen auffordern.