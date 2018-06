Schulfest mit Amtseinsetzung

Von Deutsche Presse-Agentur und Jens Mende und Christian Kunz

Wenn die Anführer schwächeln, wird es kompliziert. Genau das erlebt die Fußball-Nationalmannschaft in Russland. Wenn dann noch über erste Risse diskutiert wird in der Hierarchie des Weltmeisters und im Spielergefüge, sind das Alarmsignale.

Und so sagte Thomas Müller, seit acht Jahren einer der Protagonisten in der Mannschaft von Joachim Löw, drei Tage vor dem Alles-oder-nichts-Spiel gegen Schweden in Russland: „Der Druck ist enorm groß, wir haben zwei dicke Aufgaben vor uns.