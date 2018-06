Sattelzugfahrer streift Sicherungsfahrzeug

Der unbekannte Fahrer eines Sattelzuges hat am Montagmittag gegen 12.15 Uhr die A 96 in Richtung München befahren und zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Aitrach aus bislang unbekannter Ursache einen Lastwagen mit Anhänger gestreift, der als drittes und letztes Sicherungsfahrzeug wegen Böschungsarbeiten der Autobahnmeisterei auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt war. Das berichtet die Polizei. Obwohl bereits zuvor durch zwei Sicherungsfahrzeuge auf die Arbeiten hingewiesen wurde, überfuhr der Sattelzugfahrer zuerst zwei Leitkegel und streifte dann den Signalträger. Die polizeilichen Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer, dessen Kennzeichen am Sattelauflieger von einem Zeugen abgelesen werden konnte, dauern an.