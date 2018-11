Rat vertagt Entscheidung über Aichstettener Grundstückspreise

Vertagt hat der Gemeinderat am Mittwochabend die Entscheidung über die Grundstückspreise im neuen Baugebiet „Am Rieder Weg 3“ sowie über die Straßennamen dort.

20 Bauplätze entstehen im ersten Bauabschnitt. Auf Basis der bisherigen Kostenberechnung schlug die Verwaltung in Person von Bürgermeister Dietmar Lohmiller (CDU) einen Preis von 120 Euro pro Quadratmeter „all inclusive“ vor. Das sei „solide kalkuliert“. In Erbbau würden 60 Euro für die Erschließung fällig, den Rest müsse der Interessent mit der Diözese als Grundstückseigentümer aushandeln.

Gemeinderat Erwin Kling (CDU) sprach sich indes dafür aus, den Kaufpreis erst dann festzusetzen, wenn alle Kosten feststehen. Das sei erst der Fall, wenn die Schlussabrechnung vorliegt, antwortete Lohmiller, „und da stehen hoffentlich schon die ersten zehn Häuser“. Zumindest aber die Ergebnisse der Vergabe solle man abwarten, beharrte Kling. Dies sei Mitte Dezember der Fall, so Lohmiller, „und damit kann ich leben. Da sind wir ein Stück schlauer, aber auch nicht allwissend.“ Sechs der zehn anwesenden Gemeinderäte sprachen sich für Klings Antrag auf Vertagung in die Dezember-Sitzung aus, vier und der Bürgermeister waren dagegen. In die Vertagung eingeschlossen ist auch die Vergabe von Namen für die fünf Straßen im Baugebiet.

Sechs Bauplätze vermarktet die Diözese, den Rest die Gemeinde. 80 Anfragen liegen der Gemeinde bereits vor, sagte Hauptamtsleiter Hubert Erath auf Anfrage von Gemeinderat Reiner Sachs (Freie Wähler). Sachs schlug daraufhin vor, gleich das ganze Gebiet zu erschließen, „bevor wir nach kurzer Zeit wieder mit dem Baggern anfangen“. Lohmiller entgegnete, es sei „ein Akt der Fairness, den Markt nicht zu schwemmen, damit die Diözese eine Chance hat, ihre Grundstück in Erbbau zu vergeben“.