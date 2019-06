Rat Aichstetten tagt am Mittwoch

Der Gemeinderat von Aichstetten hat am Mittwoch, 5. Juni, eine öffentliche Sitzung. Thema ist unter anderem die Schulkinderbetreuung. Sie beginnt um 20 Uhr im Rathaus.

Die Tagesordnung laut Verwaltungsmitteilung im Einzelnen: Wahl des Gemeinderats am 26. Mai, Feststellung von Hinderungsgründen; Weiterentwicklung der Schulkinderbetreuung in der Grundschule; Sanierung bisheriges Werkrealschulgebäude: Auftragsvergaben für Heizung sowie Be- und Entlüftung; befristete Bestellung einer stellvertretenden Standesbeamtin und Aufhebung einer Bestellung; Baugesuch: Errichtung Geschirrhütte in Sommerstall; Anfragen und Anregungen zu Gemeindeangelegenheiten.