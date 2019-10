Radfahrer wird bei Unfall verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall derart schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 83-jährige Radfahrer fuhr laut Polizei die Gerberstraße aus Richtung Ortsmitte in Richtung der Kreuzung Eschacher/Haupt-/Gerberstraße. Dabei missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des von rechts aus der Eschacher Straße in die Kreuzung einfahrenden, 22-jährigen Autofahrers, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der Autofahrer hatte sich seinerseits beim Linksabbiegen zu weit nach links eingeordnet, weshalb er den Fahrradfahrer erst spät erkannte.

Der Fahrradfahrer zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen zu, weshalb er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Autofahrer musste an der Unfallstelle ebenfalls durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der Sachschaden an den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen blieb überschaubar, so die Polizei.