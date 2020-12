Radfahrer in Aichstetten übersehen

Glück im Unglück hatte ein 15-jähriger Pedelec-Fahrer am Samstag gegen 19.30 Uhr in der Hochstraße. Ein laut Polizei unbekannter Fahrer bog aus der Anna-Thamm-Straße in die Hochstraße ein und übersah den jungen Radler, der in Richtung Leutkirch unterwegs war. Trotz des Zusammenstoßes konnte der Jugendliche einen Sturz vermeiden, an seinem Pedelec entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Unfallverursacher hielt nach dem Unfall zwar kurz an und sprach kurz mit dem 15-Jährigen, setzte dann jedoch seine Fahrt fort. Der Radfahrer, der bei dem Unfall unverletzt blieb, konnte sich das Kennzeichen merken und die Polizei verständigen.