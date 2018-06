Preis für Eichenwaldschule

Die Eichenwaldschule Aichstetten hat einen Preis bei der Kampagne „Tag der Schülersicherheit“ für Schulprojekte aus Baden-Württemberg gewonnen.

Der „Tag der Schülersicherheit“ wird laut Mitteilung jährlich an einer Schule im Lande durchgeführt. Dabei werden herausragende Schulkonzepte zur Sicherheit und Prävention vorgestellt und ausgezeichnet. Auf diese Weise wird das besondere Engagement beim Thema Schülersicherheit gewürdigt und dient anderen Schulen als Beispiel zur Nachahmung oder Weiterentwicklung.

Die Eichenwaldschule hatte sich mit folgenden Projekten beworben: Jiu-Jitsu-AG mit 19 Jugendlichen; Ausbildung in der Laienreanimation für die Klassen 6 bis 9; Kurse in Erster Hilfe sowie zum Schulsanitäter und Juniorhelfer; Ausbildung zum Schülerlotsen in der Klasse 8.

Die Eichenwaldschule war bei einem Festakt am Theodor-Heuss-Gymnasium in Freiburg dabei und wurde von Tanja Hund von der Versicherungsgesellschaft Unfallkasse Baden-Württemberg und Staatssekretär Volker Schebesta vom Kultusministerium ausgezeichnet.