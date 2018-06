Prachtvoller Klang erfüllt das Kirchenschiff

Die Musikkapelle Aichstetten unter der Leitung von Josef Möslang hat in der Kirche St. Michael in Aichstetten an Epiphanias ihr Jahreskonzert gestaltet. Anspruchsvoll startete es mit „Feierlicher Einzug, der Ritter des Johanniterordens 1909“ von Richard Strauss. Die 50 Musiker vermochten das große Kirchenschiff mit prachtvollem Klang zu füllen.

In einem abwechslungsreichen Zyklus von Weihnachtsliedern kam auch das lyrische Element zum Zuge. Von „Tochter Zion“ über Hirtenlieder, „Kommt her, oh ihr Gläubigen“ bis hin zu Johann Sebastian Bachs „Ich steh an deiner Krippen hier“, unterbrochen jeweils vom Vortrag einer Weihnachtsgeschichte. Die Instrumentalisten folgten achtsam den ruhigen klaren Gesten ihres Dirigenten Josef Möslang. In der Komposition „Camille“ trat Klaus Weltner mit einem klangschönen Trompetensolo hinzu.

Es schloss sich ein Klarinettentrio von Gerhart Banco an mit Franziska Kugel, Sabrina Rünz und Corinna Zeh. Den ganzen Altarraum füllten sodann, neu aufgestellt, die Mitglieder der Kapelle als wuchtiger Chor: „Es wird scho glei dumpa“, begleitet von einer Holzbläsergruppe, gefolgt von „Rivers of Babylon“, jetzt im Swing und den sich wiegenden Sängerinnen und Sängern. Als einen weiteren großen Tonsatz bewältigten die Aichstettener den Kaiserwalzer von Johann Strauss.

Zum Nachdenken angeregt

Die agogische Gestaltung der Binnendifferenzierung der Walzersatzglieder gelang dem Blasorchester und ihrem Dirigenten souverän und fein abgestuft. Zum Nachdenken regte Josef Möslangs Vortragen einer Geschichte an, in der es um einen geizigen Bischof und einen klugen Bettler ging.

Als achter musikalischer Programmpunkt folgte „You raise me up“, der vor zehn Jahren zu einem internationalen Hit avancierte. Das sehr gut besuchte Konzert endete mit „Time to say Goodbye“ und entließ damit stimmungsvoll am Dreikönigstag aus der nachweihnachtlichen Zeit.