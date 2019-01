Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Samstag gegen 18.15 Uhr in der Hardsteiger Straße an der Einfahrt zum Parkplatz der Turnhalle zu einer Prügelei zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwei 20-Jährige durch Faustschläge ins Gesicht leicht verletzt, ein 26-Jähriger erlitt eine Handverletzung sowie Schürfwunden am Knie. Weshalb es zu der Auseinandersetzung kam wird noch ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 zu melden.