Polizei zieht Lkw-Fahrer aus dem Verkehr - und verordnet ihm eine Ruhepause

Die Polizei hat einen Lkw-Fahrer auf der A96 gestoppt, der weit über 1000 Kilometer gefahren war ohne Pause. Er sei laut Polizeibericht bei Kontrollen des Verkehrsdienstes Kißlegg am Freitagmittag aufgefallen.

Der 54-jährige Fahrer, so die Feststellungen bei der Kontrolle, hatte über einen Zeitraum von mindestens einem Tag die für den Güterverkehr vorgeschriebene Fahrerkarte nicht in sein digitales Kontrollgerät eingelegt. So legte er den bisherigen Erkenntnissen nach in diesem Zeitraum weit über 1000 Kilometer zurück.

Die vorgeschriebenen Ruhezeiten für Berufskraftfahrer hielt er zudem nicht ein. Die Beamten verordnetem dem Mann eine Zwangspause von mehreren Stunden und legen eine Ordnungswidrigkeiten Anzeige an die zuständige Behörde vor.