Nicht unerheblichen Sachschaden hat ein Unbekannter verursacht, der zwischen Dienstag vergangener Woche und Sonntag den Lack am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite an einem in der Eichenstraße geparkten Opel zerkratzte. Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 zu melden.