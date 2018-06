Polizei sucht Zeugen für Unfall auf A 96

Bei einem Überholvorgang ist eine Autofahrerin am Mittwochvormittag auf der A 96 abgedrängt worden und von der Straße abgekommen. Zur Klärung des Unfalls sucht die Polizei nun Zeugen.

Die 26-jährige Renaultfahrerin war nach Polizeiangaben gegen 11.20 Uhr auf der A 96 in Richtung Lindau unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten wurde sie von einem dunklen Auto überholt. Dieses zog während des Überholvorgangs plötzlich stark nach rechts. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Frau nach rechts auf den Standstreifen ausweichen. Aufgrund Eisglätte kam sie ins Schleudern und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4 000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem dunklen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Autobahn- und Verkehrspolizei Kißlegg unter Telefon 07563/9099 333 in Verbindung zu setzen. (pr)