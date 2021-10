Polizei sucht Unfallbeteiligten

Die Spiegel zweier Fahrzeuge haben sich am Mittwoch gegen 7 Uhr auf der L 260 zwischen Untermuken und Aichstetten in einer Kurve gestreift. Während am VW Scirocco einer 19-Jährigen laut Polizei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand, entfernte sich der andere Unfallbeteiligte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.