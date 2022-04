Polizei stoppt vollkommen überladenen Lastwagen

An Ort und Stelle endete die Fahrt für einen Lastwagenfahrer, nachdem Polizeibeamte ihn am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau einer Kontrolle unterzogen. Grund für die Untersagung waren gravierende Mängel bei der Ladungssicherung und eine erhebliche Überladung, teilt die Polizei mit.

Der ausländische Kleinlastwagen mit zulässigem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen brachte bei der Überprüfung ganze sechs Tonnen auf die Waage und war damit um etwa 70 Prozent überladen. Darüber hinaus waren die unter anderem geladenen Hydraulikteile nicht ausreichend gegen Verrutschen gesichert. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.