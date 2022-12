Polizei schnappt erneut Schleuser an der A 96 bei Aichstetten

Einen Deutschen, der drei Ägypter nach Deutschland illegal nach Deutschland brachte, hat die Polizei bei Aichstetten geschnappt.

Beamte des Verkehrsdiensts Kißlegg kontrollierten am Donnerstag gegen 21 Uhr den Mercedes des Mannes am Eurorasthof Altmannshofen an der A 96. Dabei stellten sie fest, dass sich im Wagen drei männliche Ägypter im Alter von 13, 25 und 31 Jahren ohne Aufenthaltsgenehmigung befanden. Nach ihren Angaben waren sie über Italien eingereist und auf dem Weg nach Hamburg.

Aus Norddeutschland

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz, die die weiteren Ermittlungen übernimmt, zeigt den 38-jährigen aus Norddeutschland stammenden Fahrer des Mercedes wegen Verdachts der Schleusung bei der Staatsanwaltschaft an.

Für das Trio aus Ägypten endete die Fahrt in Aichstetten. Die beiden Älteren wurden mit einer sogenannten Anlaufbescheinigung an die Ausländerbehörde Leutkirch weitergeleitet, den Minderjährigen übergaben die Beamten in die Obhut des Jugendamtes. Die drei Ägypter erwartet zudem nunmehr eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise sowie unerlaubten Aufenthalts.

Erst im September war der Polizei auf der A 96 bei Altmannshofen ein Schleuser ins Netz gegangen. Er hatte im verplombten Auflieger seines Lkw vier Menschen aus Afghanistan nach Deutschland transportiert.