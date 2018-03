Entgegen der im Teilegutachten aufgeführten Auflage über die Einstellung des Gewindefahrwerks hat ein 26-jähriger Autofahrer an seinem getunten Wagen das Fahrwerk an der Vorderachse so tief eingestellt, dass beide Räder an der Radhausschale streiften und damit deren Freigängigkeit nicht mehr gewährleistet war. Beamte des Polizeireviers Leutkirch, denen das Fahrzeug auf der L 260 aufgefallen war, zeigten den Autofahrer an.