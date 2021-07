Polizei ermittelt wegen Unfallflucht auf der A 96 bei Aichstetten

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist auf der A 96 in Fahrtrichtung München bei der Auffahrt Aichstetten ein unbekannter Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und streifte die Leitplanke auf einer Länge von elf Metern. Den enstandenen Schaden beziiffert die Polizei auf etwa 500 Euro. Auch wurde an der Örtlichkeit reichlich Erdreich aufgewühlt, sodass die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden musste. Hinweise erbittet der Verkehrsdienst Kißlegg unter Telefon 07563 / 9099-300.