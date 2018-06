Philipp Schreck läuft Tagesbestzeit

Zum Finale der Sommersaison ging es für die Leichtathleten des SV Aichstetten an den vergangenen beiden Wochenenden nochmals auf Tour. Bei den Mehrkampf-Kreismeisterschaften Weingarten wurde Luis Schwenk Klassensiegerin der Altersklasse M09 mit 3,84 Meter im Weitsprung, 8,47 Sekunden im Sprint, 28,5 Meter im Ballwurf und der Gesamtpunktzahl 905. Sabrina Bühler belegte in der W09 den 12. Platz mit 907 Punkten im Dreikampf (W 2,69, S 9:87, B 16,0). Bei den älteren Mädchen W11 kam Lisa Bühler in ihrem ersten Vierkampf einschließlich Hochsprung auf den 5. Platz (W 3,56, S 8:87, B 23,0 und H 1,10). Franzsika Mahle belegte mit 1.678 Punkten den zweiten Platz in der W13 (75-Meter-Sprint: 11:56 Sekunden, Ballwurf: 41 Meter) konnte ihre Stärke nicht überall zeigen und blieb im Hochsprung (1,24 Meter) und Weitsprung (4,37 Meter) etwas hinter ihren Erwartungen zurück.

Andreas und Philipp Schreck gingen beim Buxachtallauf an den Start. Andreas Schreck siegte bei den Bambini über 500 Meter in 1:54 Minuten. Philipp Schreck wurde bei den Schüler U12 mit 31 Teilnehmern Zweiter in 3:32 Minuten

Zum Abschluss ging es für zwölf Starter zum 40. Herbstlauf nach Niederwangen. Bei den Bambini gingen Theresa und Jonathan Förg, Jonas und Simon Deyringer über 420 Meter an den Start und erliefen Plätze im Mittelfeld. Lena Gantner und Andreas Schreck kamen bei diesen Nachwuchsläufen jeweils auf den zweiten Platz, der jedoch bei den Bambini nicht gewertet wird.

Bei den Schülerinnen W09 über 600 Meter, wo sich das größte Starterfeld (23) tummelte, liefen Sabrina Bühler in 2:22 Minuten auf den 7. Platz und Fiona Franzesko in 2.37 Minuten auf den 13. Platz. Zahlreiche Konkurrenz hatte auch Stefan Mahle in der M10, wo er den 12. Platz in 2:23Minuten belegte.

Lisa Bühler gelang ein dritter Platz bei den Mädchen W11 in 2:24Minuten und Philipp Schreck war der Schnellste in 1:52 Minuten über die 600-Meter-Distanz. Sowohl für den Klassensieg als auch für die Tagesbestzeit erhielt er einen Pokal. Franziska Mahle startete noch bei der W13 über 1600 Meter und kam dort in 7:14Minuten auf den zweiten Platz.