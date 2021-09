Parkendes Auto an Rastplatz angefahren

Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro hat ein Unbekannter am Sonntagabend an einem VW Tiguan hinterlassen, der zwischen 19.15 und 19.45 Uhr an der Zufahrtsstraße zu einem Schnellrestaurant am Eurorastpark abgestellt war. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, touchierte der Unbekannte den VW mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug vorne rechts und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.