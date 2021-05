Panne wird Autofahrerin zum Verhängnis

Dank einer Autopanne ist eine Autofahrerin, die unter der Wirkung berauschender Mittel stand und zudem derzeit keine gültige Fahrerlaubnis besaß, einer Streife der Verkehrspolizei ins Netz gegangen.

Die 41 Jahre alte Frau hatte ihren Klein-Lkw laut Pressemitteilung der Polizei an einer nahegelegenen Rastanlage mit dem falschen Brennstoff betankt, weshalb der Wagen in der Auffahrt auf die A96 bei Aichstetten in südliche Fahrtrichtung liegen blieb.

Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife, die das gefährlich stehende Fahrzeug hilfsbereiter Weise absicherte, bemerkte schnell, dass es aus dem Wagen nach Marihuana roch. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten eine Kleinmenge der Droge beim 24-jährigen Beifahrer. Ein Drogentest bei der Fahrerin war zudem positiv, weshalb sie die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten musste.

Das Fahren war ihr aber, wie sich herausstellte, generell nicht erlaubt. Ihr Führerschein war der Lenkerin für den deutschen Raum aberkannt worden. Dies hatte das sofortige Ende der Fahrt zur Folge. Auf die 41-Jährige kommen nun diverse Anzeigen zu. Auch der Beifahrer muss mit einer Anzeige rechnen.