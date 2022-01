OSK-Team impft am Samstag in Aichstetten

Die Gemeinden Aichstetten und Aitrach bieten in Kooperation mit den Mobilen Impfteams (MIT) der Oberschwabenklinik eine Impfaktion an. Sie findet am kommenden Samstag, 15. Januar, von 9 bis 15 Uhr in der Turn- und Festhalle Aichstetten, Am Bahndamm 16, statt.

Impfwillige müssen Personalausweis, Versichertenkarte und Impfpass mitbringen. Handelt es sich um eine Impfung nach einer Corona-Erkrankung, ist gegebenenfalls ein PCR-Nachweis erforderlich.

Keine Anmeldung

Wer sich impfen lassen möchte, kann ohne vorherige Terminvereinbarung zur Impfaktion kommen. Die Gemeinde weist ausdrücklich darauf hin, dass es zu einer Wartezeit im Freien kommen kann.

Verimpft werden laut Mitteilung die Impfstoffe von Biontech, Johnson & Johnson und Moderna. Es werden Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen angeboten. Das MIT führt Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen bei Personen ab zwölf Jahren durch.

Wer welchen Impfstoff erhält

Personen zwischen zwölf und 29 Jahren sowie Stillende und Schwangere erhalten den Biontech-Impfstoff. Personen ab 30 Jahre erhalten Moderna. Für Personen ab 18 Jahren steht auf Wunsch der Impfstoff der Firma Johnson & Johnson zur Verfügung. Alle Impfstoffe werden so lange der Vorrat reicht verimpft.